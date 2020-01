Emenda garante marginal entre Vila Reis e trincheira do Exército

O final deste ano está sendo muito diferente para os moradores do Distrito de Vila Reis e Jardim Curitiba, na região Sul de Apucarana. Se em dezembro do ano passado o clima era de protesto, devido ao fechamento – pela concessionária da rodovia – do acesso de veículos à BR-376 através da trincheira do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (30º BIMec), neste momento o clima é de comemoração.

Com intermediação do vereador Marcos da Vila Reis (PSD), o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) empenhou neste último dia 24, emenda ao Orçamento Geral da União (OGU) no valor de R$955 mil para Apucarana. De autoria do Deputado Federal Diego Garcia (PODE/PR), os recursos serão usados pela Prefeitura de Apucarana para obras de pavimentação asfáltica.

Ao confirmar a liberação da verba junto ao sistema de convênios, o prefeito Júnior da Femac (PDT) anunciou que grande parte do recurso será aplicada na construção de uma ligação asfaltada entre o Distrito de Vila Reis e o Jardim Curitiba até a trincheira do Exército. “A palavra é de agradecimento, tanto ao vereador Marcos, que é um batalhador por Vila Reis e pelo Jardim Curitiba e, sobretudo, ao Deputado Federal Diego Garcia, que poderia ter destinado este recurso para qualquer outro município, mas escolheu Apucarana”, assinalou o prefeito Júnior da Femac.

Com a contrapartida municipal de R$188.122,61, a capacidade de investimento com a emenda pode chegar a R$1.143.122,00. O compromisso da emenda parlamentar havia sido firmado em julho deste ano. “Ficamos no aguardo e nesta semana tivemos a confirmação de mais este presente de Natal e final de ano para Apucarana”, pontuou Júnior, lembrando que em agosto o deputado já havia repassado R$ 500 mil ao Hospital da Providência para o custeio de 724 tratamentos junto à Unidade de Tratamento do Câncer de Apucarana.

A marginal – Com a duplicação realizada no trecho de Distrito de Vila Reis, os moradores, em especial do Jardim Curitiba, passaram a ter que percorrer seis quilômetros a mais para chegar ao centro de Apucarana, uma vez que o primeiro retorno está há três quilômetros do bairro. Um acesso provisório até a trincheira do 30º BIMec chegou a ser construído pelos moradores, mas foi fechado pela concessionária no final de dezembro do ano passado por motivos de segurança, já que o fluxo era feito na contramão da rodovia. O projeto de engenharia da marginal, inclusive, já foi aprovado pelos moradores em encontros com o prefeito Júnior da Femac e tem parecer favorável do DER/PR.

O vereador Marcos da Vila Reis frisa que a pista marginal vai restabelecer a ligação desde o Distrito da Vila Reis até o Contorno Sul. “A duplicação trouxe transtornos de acesso à rodovia aos moradores do distrito, prejudicando inclusive o comércio local. Uma marginal resolverá o problema e nos devolverá uma segunda alternativa de saída do bairro, no mesmo local da antiga, por onde hoje é proibido”, diz o vereador, cuja ligação com o deputado vem da atuação na Igreja Católica, junto ao movimento de Renovação Carismática.