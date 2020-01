Atenção Nelson Roque de Oliveira ou Alice Dias da Cruz, pais de Maria Roque de Oliveira (já falecida), sua neta Ana Paula, que atualmente reside em Uberaba (MG) e tem 37 anos de idade, quer muito conhecê-los.

O contato telefônico com ela é o (34) 9-9660-37-74. Nelson Roque de Oliveira, Alice Dias da Cruz, ou quem souber do paradeiro dos avós da Ana Paula, favor entrar em contato com o telefone indicado: (34) 9-9660-37-74.