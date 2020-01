Simepar prevê calor e tempo estável para Apucarana e região

Na sexta-feira (27) a estabilidade atmosférica segue presente sobre as regiões paranaenses. Circulação dos ventos em diferentes níveis da atmosfera continua impedindo a formação de nuvens de chuva, ou seja, a previsão indica mais um dia com predomínio de Sol na maior parte do Paraná. A tarde será de temperaturas elevadas em todo o Estado, segundo o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 18ºC, a temperatura máxima deve ser de 30ºC. Não existe a previsão de chuva.

O sábado (28), será mais um dia de tempo estável com sol predominando nas diversas regiões paranaenses. As temperaturas apresentam rápida elevação e, no decorrer da tarde, os termômetros ultrapassam os 30 ºC em praticamente todos os setores. No litoral do Estado a nebulosidade fica mais variável.



Não existe a previsão de chuva.