Morre ex-técnico de futebol Agentil de Freitas

Faleceu nesta quinta-feira, o ex técnico de futebol Agentil de Freitas, 79 anos. Freitas estava internado na UTI do Honpar de Arapongas tratando de uma pneumonia, mas estava com a saúde debilitada há alguns meses.

Com um vasta carreira no esporte apucaranense, Agentil iniciou carreira como jogador do Gera, na década de 60. Como técnico, atuou o extinto Apucarana Atlético Clube no futebol profissional, além de comandar a equipe de juniores do clube. Ele encerrou atividades como técnico da seleção de futebol de Apucarana nos Jogos Abertos do Paraná. Sua última participação como técnico ocorreu em 2013, em um amistoso do master do Apucarana Atlético Clube contra a equipe master do Santos.

Segundo familiares, Agentil estava com a saúde fragilizada por conta de um AVCs e de problemas decorrentes do Mal de Alzheimer. O corpo está sendo velado na Capela Mortuária Central e o sepultamento está marcado para as 15 horas desta sexta-feira no Cemitério Portal do Céu.