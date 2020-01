Secretaria de Meio Ambiente investiga morte de peixes no Lago Jaboti, em Apucarana

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente investiga a morte de cerca de 30 tilápias, encontradas nesta quinta-feira (26), no Lago Jaboti, em Apucarana. De acordo com o secretário da pasta Sérgio Bobig, técnicos analisaram os peixes e colheram amostras da água para identificar a causa da morte.

Com apoio do Corpo de Bombeiros, a equipe percorreu toda a extensão do lago para verificar se algum produto tóxico foi despejado. Contudo, nada nenhum vestígio foi encontrado. “Ainda é cedo para afirmar, mas acredito que seja falta de oxigênio na água, pois isso ocorre todos os anos entre dezembro e janeiro”, comenta o secretário.



De acordo com ele, os peixes mortos passaram por análise e a hipótese de envenenamento foi descartada. “Se fosse veneno os peixes estariam em apenas um ponto do lago, mas encontramos peixes mortos em toda extensão do lago”, observa.



Amostras da água foram coletadas e encaminhadas para análise em laboratório. A secretaria informou que também vai utilizar um equipamento para medir o nível de oxigênio da água.