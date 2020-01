Dois carros bateram na tarde desta quinta-feira (26), na Rua Miguel Simião com a Rua Gastão Vidigal, em frente à antiga JL Informática, em Apucarana. O acidente, que envolveu cinco pessoas, causou o capotamento de um dos veículos. Uma mulher que estava no carro foi encaminhada pela equipe do Corpo de Bombeiros de Apucarana para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com contusões pelo corpo.

(Via WhatsApp)