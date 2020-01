Prefeitura faz obras de contenção para evitar alagamentos no “Interlagos”

A Prefeitura de Apucarana está concluindo obras emergenciais na Rua Rolivar Beje, localizada no Residencial Interlagos. Para evitar que a água inunde residências próximas em períodos de chuva, a equipe construiu um meio-fio elevado, além de uma contenção de pedras do tipo rachão, juntamente com contenções de terra e grama de cerca de 1,5 metro de altura.



As medidas foram determinadas há cerca de 15 dias pelo prefeito de Apucarana, Junior da Femac, após intensa precipitação pluviométrica. Uma mulher e um adolescente ficaram feridos depois de serem arrastados pela força da chuva que derrubou o muro de uma residência, situada na rua que fica próxima onde as obras foram executadas.



De acordo com o prefeito, que vistoriou o bairro logo após o episódio, as equipes começaram os trabalhos ainda durante o período de chuvas e que foram intensificados assim que as condições climáticas melhoraram. “Fizemos um trabalho emergencial. Agora, vamos realizar estudos e buscar recursos para uma solução definitiva, que passa pela colocação de galerias de diâmetro maior em determinados pontos”, frisa Junior da Femac.



Conforme Helligtonn Gomes Martins (Tom), superintendente da Secretaria Municipal de Obras, tanto o meio-fio elevado quanto as contenções estão sendo implantados em três pontos da Rua Rolivar Beje, somando cerca de 80 metros de extensão. “O objetivo é direcionar a água das chuvas até a galeria pluvial, evitando que suba o nível do meio-fio e chegue até terrenos e casas localizadas nas proximidades”, explica Tom.