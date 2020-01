Grupo Os Repoio, de Mauá da Serra, ajudam na construção do setor de radioterapia da Unidade de Tratamento do Câncer de Apucarana

Em visita ao Hospital da Providência, membros do grupo Os Repoio, de Mauá da Serra fizeram a entrega de recursos arrecadados por meio do 6º Jantar Dançante para contribuir com a construção do setor de radioterapia. “A primeira vez que viemos no setor a ferragem da construção ainda estava no chão e hoje está praticamente pronta, é uma alegria e uma satisfação muito grande poder contribuir com isso”, afirma Edgar Gerber, membro do grupo Os Repoio.

De acordo com Edgar, o grupo formado por amigos, conta sempre com o apoio da população que participa dos jantares realizados anualmente, que arrecadam recursos para ajudar entidades que necessitam e, dessa vez colaboraram com os pacientes que lutam contra o câncer. “Vimos a necessidade da radioterapia aqui em Apucarana e de contribuir com essa construção, nos prontificamos rapidamente para ajudar e a população da região abraçou essa causa junto”, diz Edgar.

O setor de radioterapia de Apucarana atenderá pacientes de toda a região. “Somos gratos ao grupo Os Repoio e todos que participaram do jantar, fomos agraciados com a ajuda de pessoas que tem um olhar de carinho com o próximo e não tem medido esforços para ajudar os pacientes que enfrentam o câncer”, afirma a Diretora Geral do Hospital da Providência, Irmã Geovana Ramos.