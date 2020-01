Mulher e sobrinha são agredidas com golpes de madeira em Apucarana

Uma mulher de 25 anos e uma adolescente de 15 anos, foram agredidas com golpes de madeira. A violência doméstica aconteceu no final da noite de Natal (25), no Jardim Cidade Educação em Apucarana.

A vítima contou para a Polícia Militar (PM), que seu ex-marido de 27 anos foi até a casa dela, tentar reatar o relacionamento. Mas, diante da negativa da mulher, ele pegou um pedaço de madeira e começou espancá-la.

A sobrinha tentou defender a tia, e foi atingida por um golpe na cabeça. A batida foi tão forte, que a garota chegou a desmaiar. A mulher afirmou para a PM, que as duas só não morreram porque pediram ajuda aos vizinhos.

O homem fugiu antes da chegada da PM. As duas foram levadas até a Unidade de Pronto Atendimento, UPA, para receber atendimento médico devido à gravidade das lesões.

Um boletim de ocorrência foi registrado.