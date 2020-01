Homem é preso por dirigir embriagado em Apucarana

Um homem de 58 anos foi preso na tarde de ontem (25), por dirigir embriagado, no Jardim América, em Apucarana.

De acordo com o relatório policial, um morador da região teria ouvido um barulho em frente a sua residência, e quando foi para fora, viu um senhor, completamente embriagado, conduzindo um veículo gol, de cor preta, tentando acionar a ré, e como não conseguia, estava batendo contra o carro do morador, que estava estacionado em frente a casa.



Ao ver a situação, o morador, que acionou a polícia militar, retirou o homem embriagado de dentro do veículo, e estacionou o carro dele enquanto aguardavam a chegada da equipe da PM, no intuito de impedir um possível acidente.



Com a chegada dos policiais, foi realizado o teste do etilômetro, que comprovou a embriaguez do condutor. Ele foi encaminhado para a delegacia, e o veículo encaminhado para o pátio do Detran, pois estava com pendencias administrativas.