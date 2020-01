Simepar prevê calor de 30ºC para quinta-feira

Na quinta-feira (26) as condições do tempo pouco mudam no Paraná, ou seja, novamente teremos pouca chuva. O dia amanhece com presença de nuvens baixas e/ou nevoeiros entre o centro-sul, Campos Gerais e RMC, mas estas perdem força e o Sol aparece ainda pela manhã, segundo o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

No interior pouca nebulosidade desde cedo. A partir da tarde há condição para chuvas rápidas entre o oeste e o noroeste. Temperaturas ultrapassam os 30 ºC em praticamente todo Estado.

Conforme o Simepar, ao amanhã Apucarana deve registrar 18ºC. A temperatura máxima deve chegar na casa dos 30ºC. Não deve chover na cidade e região.

Ainda segundo o Simepar, não deve chover pelo menos até domingo.