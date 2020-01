Obras fecham Cine Fênix até março

Desde esta segunda-feira (23/12), a sala de espetáculos e eventos do Cine Teatro Fênix está fechada para a segunda etapa de reformas e melhorias no principal espaço cultural da cidade. A projeção da Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística da Prefeitura de Apucarana (Promatur) é de que o local possa ser reaberto para eventos apenas em março.

As obras, autorizadas pelo prefeito Júnior da Femac estarão, concentradas principalmente na estrutura acima do ângulo de visão do espectador, tecnicamente chamada de urdimento do teatro, que são as traves cruzadas nos tetos para fixação dos cenários suspensos, além de manutenção da cobertura com a revisão das vigas e telhas.

A vencedora da licitação foi a empresa M.P.L. – Metalúrgica Paraná Ltda, que terá 30 dias para proceder a manutenção e instalação preventiva, corretiva e reposição de nove varas de cenário contrapesadas, seis varas de iluminação cênica contrapesada, 11 varas de vestimenta cênica contrapesada e uma vara de ciclorama contrapesada. O investimento é de R$29.490,00.

O prefeito Júnior da Femac lembra que a conclusão das obras do Edifício Fênix, que passará a ser denominado de Cine Cultural Fênix, é um compromisso da gestão Beto Preto. “Por ser uma obra histórica, datada da década de 50, as melhorias estão sendo feitas respeitando o projeto original. Nesta segunda etapa, por exemplo estaremos promovendo a substituição e reforço de toda a estrutura visando promover mais conforto e segurança aos artistas e público”, explica o prefeito, que é engenheiro civil.

Ele lembra que a primeira etapa das obras de reforma dos três pisos do edifício foi concluída recentemente. “Com investimento na ordem de R$300 mil, com recursos municiais, promovemos o término da fachada do prédio, com instalação de janelas em esquadria de alumínio e realização de todo o acabamento necessário”, detalha o prefeito Júnior da Femac. Com supervisão da Secretaria Municipal de Obras, também foram realizadas melhorias na parte da cobertura/terraço e limpeza geral no interior do edifício. “Vamos promover ainda a reforma completa dos três pavimentos do edifício, transformando em um complexo cultural completo, inclusive com a instalação do museu municipal”, revela o prefeito.

Outro investimento recente no Cine Teatro Fênix também foi a reforma das 492 poltronas da sala de espetáculos. “O investimento, autorizado ainda pelo então prefeito Beto Preto, envolveu a troca de componentes e identificação alfa-numérica”, recorda professora Maria Agar Borba Ferreira, secretária da Promatur. O investimento público na benfeitoria foi na ordem de R$91 mil, com recursos livres da prefeitura.

O Teatro – O Cine Fênix foi a maior sala de cinema da cidade entre as décadas de 1960 e 1990. No início dos anos 2000, foi totalmente revitalizado dentro de um programa estadual chamado “Velho Cinema Novo”. Hoje, o local sedia a administração e as escolas de formação cultural da Promatur, recebe apresentações de teatro, balé e música, cerimônias oficiais de formatura, seminários, conferências, entre outros eventos.