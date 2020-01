Mãe flagra tio abusando da filha durante confraternização e chama a polícia, em Apucarana

Um homem de 52 anos foi preso suspeito de estuprar a sobrinha de 17 anos, na madrugada desta quarta-feira (25), durante a confraternização de Natal, na Rua Carlos Ciboldi Neto, no Jardim Ouro Fino, em Apucarana. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima tem problemas mentais.

A mãe da menina disse que a filha estava dormindo em um dos quartos quando o fato ocorreu. Após a confraternização, o suspeito pediu licença para dormir, pois estava com muito sono. Em determinado momento, a mãe foi até a janela do quarto onde adolescente dormia para conferir se estava tudo bem, quando flagrou o tio deitado na cama, com o shorts abaixado e com a mão entre as pernas da garota. A adolescente pedia para o homem parar, porém ele continuava, segundo relato da mãe.

Imediatamente a mulher gritou com o suspeito e foi até o quarto questionar sobre o que estava acontecendo. O homem então argumentou que apenas estava tentando tirar a adolescente da cama. Contudo, a versão dele não convenceu a mãe da jovem, já que ela havia flagrado a cena de abuso. A mãe então conversou com a filha que afirmou que já havia sido abusada há algum tempo atrás, quando dormiu na casa do tio.

Com medo de ser agredido, o homem foi embora da casa. Mas os familiares chamaram a polícia que localizou o suspeito e o encaminhou à delegacia. A Polícia Civil deve investigar o caso.