Ceia de Natal termina com briga entre irmãos, em Apucarana 

A Polícia \Militar (PM) foi acionada para separar uma briga entre dois irmãos, durante a ceia de Natal, na noite de terça-feira (24), em uma casa na Rua Lázaro Benedito, no Jardim Colonial II, em Apucarana.

De acordo com a PM, a equipe foi acionada por volta das 23h25, após uma discussão durante a confraternização, um dos envolvidos pegou uma faca e fechou o portão da casa, impedindo o irmão de entrar. Durante a briga, um deles desferiu um soco no rosto do outro. A confusão terminou com a chegada da polícia, que encaminhou ambos para o cartório da PM. O motivo da briga não foi divulgado.