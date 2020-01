Homem é preso após chegar em casa bêbado e ameaçar matar esposa com uma faca, em Apucarana

Um homem foi preso na noite de terça-feira (24), após ameaçar matar a esposa com uma faca, na Rua José Szamrek, na Vila Shangri la, em Apucarana. A mulher entrou em contato com a Polícia Militar (PM) por volta das 19 horas e relatou que o marido estava embriagado com uma faca na mão.

Ainda conforme relato da vítima, após as ameaças o homem saiu de casa e a deixou trancada. A mulher conseguiu sair do local usando uma chave reserva e pediu ajuda. A PM foi até o local registrar o boletim de ocorrência quando o homem retornou. A PM tentou abordá-lo, porém ele reagiu contra a equipe. Ele foi algemado e encaminhado à delegacia.