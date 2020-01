A Catedral Nossa Senhora de Lourdes, de Apucarana, realiza a solenidade do Natal do nosso senhor Jesus Cristo, no dia 24, às 20 horas. No dia 25, às 8h30, às 10 horas, às 18 horas e às 19h30, tem Natal de nosso senhor Jesus Cristo. Todas as missas serão transmitidas ao vivo pelo site www.catedralapucarana.com.br.