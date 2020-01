Prefeito Junior da Femac comemora desempenho do município na geração de empregos

O prefeito de Apucarana Junior da Femac, utilizou as redes sociais para divulgar os avanços do município em relação a geração de empregos.

De acordo com a publicação do prefeito em sua página pessoal, Apucarana gerou, de agosto a novembro de 2019, 621 vagas de emprego formais de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). No mesmo período, na região, Arapongas gerou 525 novos postos de trabalho e Londrina gerou 764 empregos formais.



“Só em novembro o município gerou 182 vagas. Na microrregião de Apucarana, a cidade foi campeã na geração de empregos, neste momento de retomada da economia brasileira, que aconteceu de agosto pra cá. Em novembro, das 182 vagas, 105 foram no comércio, demonstrando a força da nossa campanha de Natal”, comemorou o prefeito na publicação.



Ainda em sua postagem, Junior da Femac agradeceu aos empresários da cidade e afirmou que está lutando para trazer novos empreendimentos para a cidade. “Só em 2019 conseguimos 170 milhões em novos investimentos. Obrigado trabalhadores e trabalhadoras. Estamos fornecendo cursos gratuitos de qualificação pela prefeitura. Na gestão Beto Preto já foram mais de 10 mil vagas em cursos”, afirmou o prefeito em sua publicação.