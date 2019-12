Bispo Dom Carlos fala sobre o Natal; assista

"A origem do Natal é Jesus, é a celebração Dele, filho de Deus que nasceu em Belém," foi o que disse o Bispo da Diocese de Apucarana, Dom Carlos José, ao falar sobre o Natal.

O Bispo lembrou o verdadeiro significado da data e ainda falou como conseguir evitar o consumismo que existe nessa época do ano.

"As reuniões das famílias, o encontro dos amigos, tudo isso faz parte do contexto do evangelho de Jesus Cristo. Estamos celebrando o nascimento de Cristo em um tempo de tanta intolerância como o nosso, toda confraternização é bem vinda. As famílias podem novamente estar sentadas juntas, os amigos se comunicam, é uma grande festa que une todo o ocidente. Quando nos reunimos e Deus está presente, temos a proporção exata do Santo Natal," comenta o Bispo.

Para Dom Carlos, o Natal é o renascimento, um momento que deve ser aproveitado para uma reflexão interior. " Para nós que cremos em Jesus, temos a absoluta certeza que o Natal é isso, é possível um renascimento. A situação está difícil? o contexto familiar não é bom? Mas quando Jesus nasceu, a situação também não era das melhores, mas o Natal aconteceu. O Natal é Deus em meio a nós. Jesus em meio de nós, não importa a situação. É o nascimento, o renascimento da esperança. Deus é nossa esperança. Nossa esperança está em Jesus," detalha.

O Bispo faz um alerta para quem gosta de gastar nessa época do ano. E lembra que a educação financeira é fundamental. "Vamos ter cuidado, não gastar aquilo que não temos. Não nos deixar levar por necessidades que não são verdadeiras, para não cair no consumismo, para não ficar endividado. É preciso pensar bem, eu preciso? eu não tenho prioridades? o consumismo não faz bem para ninguém," enfatiza.

E para evitar o consumismo, Dom Carlos sugere que se pense no próximo. "É lembrar daquele que não tem nada. Já fez uma cesta da Natal para uma família carente? Doou algo para alguém que está verdadeiramente precisando? É preciso se nortear pelo amor," disse.

Para o Bispo, nessa época do ano, as pessoas ficam mais sensíveis e por isso ações de solidariedade acontecem com mais frequência. "Estamos mais sensíveis porque o Natal é a criança que nasce por nós. Devemo deixar que esses sentimentos possam nos acompanhar no ano irá se iniciar. O Natal é a oportunidade de relaxar, é Deus que vem até nós, é o momento de se deixar descansar, para renascidos no Natal, vivermos um novo ano," ressalta.

Dom Carlos ainda deixou os votos de um feliz Natal e próspero ano novo. "Quero lembar daquilo que os anjos disseram na noite do Santo Natal em Belém. Eis que vos anuncio um grande, uma boa notícia. Nasceu para vós o Cristo Jesus ,o salvador. Que você acolha Cristo Jesus com os sentimentos renovados. Que você veja a necessidade do abraço da solidariedade. Cristo não nos tira nada. Cristo nos acrescenta tudo. Acolha Jesus em seu coração. Participe da Santa Missa. Acolha Jesus que vem nesse Natal, acolhendo Jesus, virá todas as graças para viver um ano novo repleto da graça de Deus e amor dor irmãos. Um feliz e Santo Natal," finaliza.

Acompanhe a entrevista com o Bispo.