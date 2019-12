Mulher é atropelada em Apucarana

Uma mulher de 59 anos foi atropelada em Apucarana. O acidente aconteceu na Rua Oswaldo Cruz, no centro da cidade, por volta das 10h30 desta segunda-feira (23).

Segundo testemunhas, o veículo Cobalt trafegava pela rua Oswaldo Cruz, ao fazer uma conversão para esquerda para entrar na Rua Bandeirantes, o condutor não percebeu que a pedestres atravessa a Rua e acabou atropelando a mulher.

Socorristas dos Bombeiros e do Serviço do Atendimento Móvel de Urgência, Samu, socorreram Eli Ronsani. Ela foi encaminhada para o Hospital da Providência, com suspeita de fratura no braço.