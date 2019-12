Não deve chover na véspera e no dia de Natal, prevê Simepar 

A semana começa com tempo estável nos setores oeste, sudoeste, sul e centro-oeste do Paraná. Nas faixas norte e leste chuvas isoladas estão previstas para o período de maior aquecimento diurno. Nesses setores as temperaturas não se elevam muito, mas não há previsão resfriamento, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná, Simepar.

Ao amanhecer Apucarana registrou 16ºC, a máxima deve chegar aos 28ºC. Não deve chover na cidade ou na região.

A terça-feira (24) será de tempo estável em todas as regiões do estado do Paraná. Uma massa de ar com baixos índices de umidade predomina no estado e garante o tempo com o brilho do sol desde as primeiras horas da manhã. Entre a Região Metropolitana de Curitiba e as praias a nebulosidade segue muito variável, porém não há previsão de chuva.



Amanhã a temperatura deve chegar na casa dos 29ºC. Não existe a previsão de chuva para os próximos dias.