Homem é preso em Apucarana após ofender policiais em rede social

Um homem de 64 anos foi preso em Apucarana na tarde deste domingo (22), após desacatar o trabalho da polícia militar (PM) nas redes sociais.

O comentário ofensivo foi realizado no perfil de uma rede social de um órgão de imprensa da cidade, que havia noticiado um trabalho preventivo realizado pela PM de Apucarana na última sexta-feira (20), quando 44 veículos foram abordados na zona rural da cidade.



O fato chegou ao conhecimento da equipe policial que desempenhou a referida atividade, e depois de um levantamento, conseguiram apurar o endereço do responsável pelos comentários ofensivos. De acordo com a polícia, o homem detido comentou a seguinte frase: "esses coitados dependem dos veículos e vem esses ratos para tomar o trabalho deles", insinuando que os policiais militares estariam realizando o trabalho com objetivo de prejudicar as pessoas que passavam pelo local, desacatando a equipe que realizou o trabalho.



O homem identificado foi encontrado na casa onde reside, no Jardim Portal do Lago, e se mostrou bastante irritado com a presença dos policiais, alegando que tinha direito à liberdade de expressão. Os policiais orientaram quanto a ilegalidade do ato que ele havia cometido, e o homem foi encaminhado para o cartório da PM para as providências cabíveis.



De acordo com o Major Vilson da Silva, do 10º BPM de Apucarana, situações de desacato em redes sociais não podem passar em branco. “Precisamos tomar as providências legais cabíveis, pois em cada operação policial militar, traçamos uma estratégia, com o objetivo de combater o crime e auxiliar o cidadão. Neste caso específico, todas as pessoas abordadas na zona rural foram tratadas com cortesia e respeito pelos policiais e guardas municipais que lá estiveram, e muitos moradores agradeceram o trabalho policial, sendo descabido e incompreensível que uma pessoa venha em redes sociais desacatar e destratar um profissional de segurança pública, que está trabalhando e melhorando a segurança do trabalhador da zona rural e de suas famílias”, ponderou o Major.