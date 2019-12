Após briga entre família adolescente é apreendido suspeito de tráfico de drogas em Apucarana 

Um adolescente de 15 anos foi apreendido suspeito de tráfico de drogas em Apucarana. O que chama atenção, é que a Polícia Militar (PM) foi chamada para atender um caso de lesão corporal, onde um rapaz estaria agredindo seus familiares, incluindo uma idosa de 72 anos.

Conforme a PM, ao chegar na Rua XV de Novembro, na Vila Regina, a senhora contou que seu filho foi até sua residência, juntamente com mais dois indivíduos e passaram a agredir o um outro familiar. A idosa também contou que foram feitas diversas ameaças de morte.

A senhora contou para a PM, que o filho estaria traficando drogas no bairro e que possivelmente teria fugido para a casa de um parceiro, também envolvido com o tráfico. No local, na Travessa Godoy Moreira, o adolescente foi encontrado.

No quintal da casa foram localizados oito buchas de cocaína, uma pedra de crack, além de R$70, dinheiro que seria do tráfico. Dentro da residência, os policiais encontraram 450 pinos vazios, mas que geralmente são utilizados para armazenar droga.

Conforme a PM, próximo dos pinos haviam cinco frascos de fermento em pó cheios, possivelmente utilizados para misturar cocaína, além de um galão de 20 litros de fertilizante agrícola ainda lacrado. O morador da casa não foi encontrado.

O adolescente foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.