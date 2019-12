Junior da Femac assina ordem de serviço do “Espaço das Feiras”

O prefeito Junior da Femac assinou a ordem de serviço para início das obras do “Espaço das Feiras” que funcionará na Rua Talita Brezolin, ao lado do Cemitério da Saudade e da Capela Nossa Senhora da Esperança. A obra será executada Construtora Vitorino, num investimento de R$ 1.616.670,59, com recursos próprios do município, sendo que R$ 1.250.000,00 são de recursos de devolução do Legislativo.

Este equipamento público foi projetado para abrigar as principais feiras existentes em Apucarana, com destaque às do produtor rural e do artesanato, que hoje funcionam no Terminal Urbano de Transporte Coletivo Sílvio Stocco. O prefeito Junior da Femac explica que o terminal urbano em breve passará por uma ampla reforma de modernização e a situação dos feirantes que lá atuam era uma grande preocupação da administração municipal. “Com a construção do Espaço das Feiras, vamos conseguir realocar esses trabalhadores, sem que interrompam suas atividades”, observa o prefeito, lembrando que o prazo de execução da obra é de 6 meses.

“A grande surpresa que reservei para anunciar neste momento é de que neste espaço moderno, além da parte preparada para gastronomia e para feira, vamos realizar uma vez por semana a Feira da Roupa. Apucarana produz 25,2% de toda roupa confeccionada no Paraná e vamos garantir um local de comercialização para este importante setor da nossa indústria”, afirma o prefeito Junior da Femac.

O espaço das feiras de Apucarana contará com um grande pavilhão coberto, com área de 1.400 metros quadrados. Além de 30 pontos gastronômicos fixos, será destinado espaço livre com capacidade para abrigar mais 80 feirantes. Toda a estrutura será metálica e o espaço atenderá critérios de acessibilidade, contando também com área de carga e descarga, sanitários, fraldário e deck externo.

“Internamente, serão disponibilizados pontos elétrico e hidráulico. Já o restante do espaço ficará livre, permitindo que o feirante venha com a sua própria estrutura e faça a instalação”, explica Anellize Alves Campana, arquiteta do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), responsável pela elaboração do projeto.

O pavilhão terá 100 metros de comprimento por 13 metros de largura. Também foi projetado um espaço para colocação de mesas ao ar livre. “A idéia é que seja um espaço público, livre e totalmente aberto, que possa abrigar vários tipos de feira”, afirma a arquiteta, informando que a construção será rápida, pois a estrutura metálica é pré-fabricada.

Quanto à parte elétrica, o diretor-presidente do Idepplan, engenheiro eletricista Lafayete dos Santos Luz, destaca que os investimentos vão garantir uma iluminação robusta para atender com segurança tanto aos feirantes, quanto aos frequentadores. “o projeto contempla uma rede dentro das necessidades dos trabalhadores, em especial da área gastronômica, que utilizam diversos equipamentos. também haverá a iluminação interna e externa do espaço, com postes ornamentais, leds para iluminação das plantas, do chafariz e substituição de toda a iluminação do muro do cemitério. Além disso, temos o fraldário, que contará com torneira elétrica”, detalha Lafayete.

O espaço contará também com projeto de paisagismo que prevê o plantio de novas árvores de espécies adequadas para o local.

De acordo com a prefeitura, as características originais da praça, criada na gestão do ex-prefeito José Domingos Scarpelini, serão preservadas. Já o quarteirão das personalidades, que estava implantado no local, será levado para outro lugar. As placas com as imagens das personalidades já foram retiradas por causa do vandalismo e a prefeitura estuda um novo espaço para homenagear os pioneiros.

A solenidade da assinatura da ordem de serviço contou com a presença dos vereadores Luciano Molina (presidente da câmara municipal), Lucas Leugi, Marcos da Vila Reis, Airton Deco Araújo, Francylei de Godoi (Poim) e professor Edson, além de secretários municipais e feirantes.