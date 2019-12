Homem que teria ficado nervoso com a derrota do Flamengo é preso por violência doméstica em Apucarana 

Uma mulher foi vítima de violência doméstica em Apucarana, no norte do Paraná. O motivo do crime, seria a derrota do Flamengo. O marido teria ficado nervoso, tentou agredir a esposa e também quebrou móveis da residência onde vivem, no Residencial Interlagos.

A mulher chamou a Polícia Militar (PM) por volta das 20h26 de sábado (21), e disse que o marido estava embriagado e quebrando tudo em casa. Conforme a equipe policial, ao chegar na residência, a vítima relatou que o esposo estava assistindo o jogo do Flamengo com seus amigos e fazendo consumo de bebida alcoólica.

Ainda segundo o relato da mulher para a PM, Após o fim da partida, os companheiros foram embora. O marido muito nervoso com a derrota do time, começou a quebrar as portas da residência. Assustada, a vítima pediu para o esposo parar com o quebra-quebra, ele então arremessou um copo de vidro na direção dela e ainda começou a xingá-la, com diversos palavrões.

A PM prendeu o suspeito que foi levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. Na manhã deste domingo (22), por volta das 09h, o investigador de plantão informou que o homem ainda estava detido, aguardado se seria arbitrado uma fiança ou não pela violência doméstica.

O Liverpool derrotou o Flamengo por 1 a 0 e conquistou pela primeira vez o título do Mundial de Clubes da Fifa. A vitória da partida, realizada no estádio Khalifa International, em Doha (Catar), foi obtida apenas na prorrogação, graças a gol do atacante brasileiro Firmino, após empate sem gols nos 90 minutos iniciais.