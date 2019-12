Chuva deve dar uma trégua prevê Simepar 

As condições atmosféricas ao longo do domingo no estado do Paraná serão marcadas pela presença do sol entre nuvens nas diversas regiões. Nas faixas norte e leste, no período de maior aquecimento, áreas de instabilidade se desenvolvem e ocasionam chuvas isoladas. As temperaturas não se elevam muito, mesmo assim o tempo fica agradável, segundo o Simepar, Sistema Metateológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 18°C, a temperatura deve chegar na casa dos 16°C durante a tarde. Existe a previsão de pancadas de chuva.

A semana começa com tempo estável nos setores oeste, sudoeste, sul e centro-oeste do Paraná. Nas faixas norte e leste chuvas isoladas estão previstas para o período de maior aquecimento diurno. Nesses setores as temperaturas não se elevam muito, mas não há previsão resfriamento.

Na segunda-feira (23), a temperatura deve chegar na casa dos 28°C. Não deve chover durante a semana.