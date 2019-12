Frente fria se aproxima e tempo continua instável

O tempo instável no Paraná neste sábado (21). De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), uma frente fria se aproxima e há previsão de chuvas mais fortes em algumas áreas, com raios e risco de rajadas de vento forte. Inicialmente fica mais abafado e quente no Estado, mas com a nebulosidade aumentando e a chuva, as temperaturas devem diminuir. Apucarana deve registrar máxima de 26ºC e mínima de 19ºC neste sábado.

Domingo

Segundo o Simepar, a frente fria que provocou uma mudança maior nas condições do tempo no Paraná, avança em direção ao mar e a São Paulo., neste domingo (22). Contudo, ainda se mantém instável o tempo no estado e principalmente nos setores norte/nordeste e leste, com muitas nuvens e algumas chuvas. Elevação das temperaturas em média no Paraná ocorre de forma mais lenta no domingo, esquentando um pouco mais no oeste.