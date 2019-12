Homem é preso após ser acusado de agressão pela companheira em Apucarana

Um homem de 21 anos foi preso na madrugada deste sábado (21), no Solo Sagrado, em Apucarana, após se desentender com a mulher que vive há 8 meses. Segundo informações da da Polícia Militar, o homem queria ter relações com a mulher, porém, ela se recusou.

O suspeito de agressão começou a jogar objetos no chão e a morder a companheira, causando um hematoma em seu braço direito, além de empurra-la, causando também escoriações no braço esquerdo.

O homem também ameaçou a mulher de morte. Após denúncia, o suspeito foi encaminhado à 17ª SDP.