Estudante com Down comemora aprovação no vestibular de Marketing em faculdade de Apucarana 

A estudante apucaranense Luiza Acosta, 17 anos, tem Síndrome de Down e está orgulhosa da aprovação no vestibular em Marketing pela Faculdade do Norte Novo do Paraná (Facnopar). A jovem terminou recentemente o terceiro ano do Ensino Médio e faz planos para o futuro com a nova conquista na faculdade à distância. “Estou me preparando para os estudos. As aulas começam em janeiro”, conta.





Desinibida, Luiza, filha de Fabíola Godoi Acosta e Hélio Corbacho Acosta, faz palestra frequentemente por Apucarana e região junto dos integrantes da Associação DownLoad, que apoia a Síndrome de Down. “Eu conto um pouco de como é meu dia a dia e de como alguém com Down pode levar uma vida normal. Tento incentivar outras pessoas com a minha história”, explica.

Futuramente, a jovem já faz planos de se aprofundar ainda mais nos estudos em cinema, área que sempre gostou desde a infância. “Agora não foi na hora, mas pretendo um dia poder estudar cinema. Tenho alguns projetos que quero colocar em prática”, conta a jovem, que tem planos também de trabalhar no próximo ano. “Quem sabe não consigo um estágio na minha área”.

Os pais de Luiza estão orgulhosos da conquista e da aprovação no vestibular. “É muito gratificante ver a nossa filha feliz e se dedicando aos estudos e a uma futura carreira”, comemora Fabíola, mãe da jovem.