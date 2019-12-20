Agência do Trabalhador oferta 27 vagas de emprego em Apucarana 

A Agência do Trabalhador informa que 27 vagas de emprego serão ofertadas na próxima quinta-feira (26) de dezembro. Por conta do Natal, a unidade entrará em recesso e só retornará na quinta. Confira as vagas que estarão disponíveis.
TOTAL: 27 vagas Quantidade
AÇOUGUEIRO 1
ASSISTENTE DE VENDAS 1
ATENDENTE DE PADARIA 1
BALCONISTA DE FRIOS 1
AUXILIAR DE COZINHA (TEMPORÁRIA) 1
COSTUREIRO(A) EM SÉRIE 6
ELETRICISTA (ELÉTRICA DE CARROS) 1
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS 1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS 3
OPERADOR DE CAIXA (POSTO) 2
PINTOR DE AUTOMÓVEIS 1
POLIDOR DE AUTOMÓVEIS 1
RECEPCIONISTA 1
TORNEIRO MECÂNICO 1
TOSADORA (ANIMAIS) 1
VENDEDOR(A) INTERNO(A) (ELETRODOMÉSTICOS) 1
ZELADORA (VAGA TEMPORÁRIA) 1
VAGAS PARA DEIXAR CURRICULUM Quantidade
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA 1
VENDEDOR EXTERNO (PRODUTOS DENTÁRIOS) 1