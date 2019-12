Agência do Trabalhador oferta 27 vagas de emprego em Apucarana 

A Agência do Trabalhador informa que 27 vagas de emprego serão ofertadas na próxima quinta-feira (26) de dezembro. Por conta do Natal, a unidade entrará em recesso e só retornará na quinta. Confira as vagas que estarão disponíveis.

TOTAL: 27 vagas Quantidade

AÇOUGUEIRO 1

ASSISTENTE DE VENDAS 1

ATENDENTE DE PADARIA 1

BALCONISTA DE FRIOS 1

AUXILIAR DE COZINHA (TEMPORÁRIA) 1

COSTUREIRO(A) EM SÉRIE 6

ELETRICISTA (ELÉTRICA DE CARROS) 1

FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS 1

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS 3

OPERADOR DE CAIXA (POSTO) 2

PINTOR DE AUTOMÓVEIS 1

POLIDOR DE AUTOMÓVEIS 1

RECEPCIONISTA 1

TORNEIRO MECÂNICO 1

TOSADORA (ANIMAIS) 1

VENDEDOR(A) INTERNO(A) (ELETRODOMÉSTICOS) 1

ZELADORA (VAGA TEMPORÁRIA) 1

VAGAS PARA DEIXAR CURRICULUM Quantidade

ASSISTENTE DE LOGÍSTICA 1

VENDEDOR EXTERNO (PRODUTOS DENTÁRIOS) 1