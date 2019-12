Novas câmeras de videomonitoramento começam a operar na rodoviária de Arapongas

Através da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran) em parceria com o Centro de Monitoramento Municipal foi que a Rodoviária de Arapongas recebeu na última quinta-feira (19), a instalação de 14 novas câmeras (Full HD de alta resolução) de videomonitoramento. Já em funcionamento, as câmeras dão maior reforço na segurança e fiscalização. “ É com grande satisfação que damos maior aporte na segurança, tendo em vista que a Rodoviária é um local de saída e chegada da população, com grande fluxo ainda mais no fim do ano e demais feriados prolongados. Esse serviço fortalece ainda mais o nosso Centro de Monitoramento, sediada aqui na Rodoviária, na identificação de pessoas e veículos”, explica o secretário de Segurança, Paulo Argati. Ele acrescentou que as instalações contaram também com o apoio da Secretaria de Obras.

O coordenador do Centro de Monitoramento, Patrício Loriano, também comemorou o novo investimento em segurança. “De maneira gradativa e eficaz temos ampliado nosso sistema de monitoramento nos prédios próprios do município, fortalecendo nossa atuação no dia a dia, além de levar mais segurança a população”, enfatizou. Integram atualmente o Centro de Monitoramento Municipal 71 vigilantes - funcionários de carreira que prestam este serviço, executado através de recursos próprios – desenvolvendo ações na própria central, além de rondas e permanência fixa em determinados locais. Arapongas conta com 147 prédios próprios, entre eles, Paço Municipal, Academias ao Ar Livre, Praças, Escolas, Centros Municipais de Educação Infatil (CMEI’s), Unidades Básicas de Saúde (UBS’s). Todos recebem vistorias diariamente.

Estiveram presentes também durante as novas instalações, o diretor de Trânsito, Major Gussi, gerente da Rodoviária, Luiz Bida e vereador Miguel Messias.