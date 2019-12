Homens são presos por descaminho durante fiscalização da PRF, em Apucarana

Dois homens de 42 e 37 anos foram presos no início da tarde desta sexta-feira (20), pelo crime de descaminho, na BR-369, em Apucarana. Os dois estavam com o carro lotado de produtos comprados no Paraguai, sem pagamento de impostos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Escosport, com placas de Taubaté, São Paulo, foi abordada durante uma fiscalização de rotina. No porta-malas do veículo foram encontrados vários produtos eletrônicos.

Os dois homens e os produtos foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal, em Londrina.