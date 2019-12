Pedestres denunciam fio solto no centro de Apucarana 

Pedestres que passaram pelo centro de Apucarana na manhã desta sexta-feira (20), denunciaram que existe mais uma fio solto na Rua Clóvis da Fonseca, no centro da cidade. Uma foto foi enviada para a redação do TNOline, onde mostra realmente o fio pendurado.

O fio está solto na mesma rua onde recentemente um motociclista sofreu um acidente. O radialista Cezar Neves foi “laçado” por um fio telefônico, em frente ao Instituto do Cego.

Testemunhas contaram que um caminhão passou e arrancou os fios. Além disso, comércio da região está sem internet.

De acordo com a Copel, a companhia de energia está atuando em toda a cidade, retirando cabos de telefone que estão fora do padrão e orienta a população que denuncie cabos soltos através do telefone 0800-5100116.