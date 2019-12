Câmara devolveu R$ 3,5 mi ao município durante 2019

A Câmara Municipal de Apucarana, sob a presidência do vereador Luciano Molina, devolveu neste ano o maior volume de recursos registrado na história do legislativo apucaranense. Foram R$ 3.474.817,84 (três milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos), divididos em três parcelas ao longo de 2019.

A última parcela foi repassada nesta quinta-feira (19/12) ao prefeito Junior da Femac, em ato realizado no final da tarde, no plenário da câmara. Presenciaram a devolução da terceira parcela, no valor de R$ 575.221,48 (quinhentos e setenta e cinco mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), os vereadores Gentil Pereira, Francylei de Godoi “Poim” e Lucas Leugi, além dos secretários municipais Sueli Pereira (Fazenda), Nicolai Cernescu Junior (Gestão Pública), Laércio de Morais (Governo) e Paulo Sérgio Vital (Procurador Geral), além de servidores do Legislativo.

O presidente da Casa, Luciano Molina, lembrou que neste ano a primeira parcela de devolução de recursos do Legislativo ao Executivo, em junho, foi de R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinqüenta mil reais). “Depois, repassamos mais R$ 750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil reais) em outubro; e agora mais R$ 575 mil”, informou o vereador.

Molina acrescentou ainda que, mensalmente, foram repassados os valores equivalentes ao Imposto de Renda, que somaram mais R$ 899.596,36 (oitocentos e noventa e nove mil, quinhentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos). Ele fez questão de citar o nomes de todos os vereadores, reiterando que todos contribuíram para a contenção de despesas e o retorno deste montante de recursos para a prefeitura. “A primeira parcela de R$ 1,2 milhão, conforme acordo firmado com o prefeito Junior da Femac, irá viabilizar a implantação do Espaço das Feiras, na rua Talita Bresolin”, assinalou Luciano Molina.

Ao discursar no evento, o prefeito Junior da Femac enalteceu o clima de união que se mantém em Apucarana, a partir da gestão liberada pelo ex-prefeito Beto Preto. “Estamos colocando em prática o preceito bíblico da vivência em comunhão. Além da harmonia entre os poderes, as relações são de ótimo nível com a sociedade civil organizada e todas as instituições locais e isso propicia condições para avançar em todos os setores”, avaliou o prefeito.

Junior da Femac destacou que tanto o Legislativo, como o Executivo têm cumprido suas obrigações. “Nossa gestão tem se pautado pelo planejamento, controle de gastos e execução das obras e serviços, dentro do plano de governo anunciado no segundo mandato do ex-prefeito e agora secretário de estado da saúde, Dr. Beto Preto”, comentou, frisando que nesta gestão a prioridade começa com as crianças nas creches e escolas e passa por todos os cidadãos até chegar aos idosos.

O prefeito disse que com os recursos devolvidos pela Câmara, irá autorizar nesta sexta-feira, dia 20, a ordem de serviço para o início das obras do “Espaço das Feiras”, que irá abrigar a feira livre e se tornar um espaço de eventos e de encontro comunitário.