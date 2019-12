Apucarana abre processo licitatório para a compra de livros didáticos de Espanhol

O prefeito Júnior da Femac autorizou, na tarde de ontem (19), a abertura de processo licitatório para a compra de livros didáticos de Espanhol. A disciplina será implantada no currículo da rede municipal de ensino a partir de 2020 e vai contemplar mais de 9.300 alunos, matriculados da pré-escola ao 5º ano.

“Nós estamos incluindo o ensino deste idioma na grade curricular tendo em vista o futuro profissional das crianças. O Brasil faz fronteira com sete países que falam a língua espanhola e várias empresas apucaranenses mantêm comércio com os membros do MERCOSUL,” explicou o gestor.

Segundo a secretária de educação, Marli Fernandes, a proposta é que o aprendizado do espanhol aconteça de forma lúdica, por envolver alunos na faixa etária dos 4 aos 11 anos. “O termo de referência prevê que os livros contenham ilustrações, letras de músicas, sugestões de brincadeiras, jogos e outras atividades interativas,” afirmou.

O diretor municipal de Compras e Licitação, Alexandre Possebom, destaca que a compra dos livros didáticos será feita com recursos próprios da educação. “Como o material precisa ser aprovado pela análise técnica de uma comissão, a expectativa é que o processo licitatório se estenda até meados de março,” disse.

Desde 2014, os alunos apucaranenses já aprendem a língua inglesa nas escolas municipais. “Nós organizamos um festival anualmente para mostrar o progresso das crianças aos seus pais e familiares. É impressionante a facilidade com que elas aprendem o vocabulário e dominam a pronúncia,” acrescentou a secretária.