Simepar prevê final de semana chuvoso em Apucarana e região

Nesta sexta-feira (20), uma frente fria se aproxima do extremo Sul do Brasil. Espera-se no Paraná uma tarde com elevação mais significativa das temperaturas e condição de algumas chuvas isoladas. Alguns aglomerados de nuvens se desenvolvem no período de aquecimento no estado. Com isto, do período da tarde para a noite, há previsão de chuvas em áreas isoladas, segundo o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 18ºC, a temperatura máxima deve ser de 27ºC. Existe a previsão de pelo menos cinco milímetros de chuva, para a cidade e região.

Tempo instável no Paraná no sábado (21). Uma frente fria chega a região e há previsão de chuvas mais fortes em algumas áreas, com raios e risco de rajadas de vento forte. A partir de áreas próximas do estado com o Paraguai e Argentina, além de Santa Catarina tem previsão de chuvas ainda pela manhã. Ao longo do dia as áreas instáveis os temporais avançam pelo estado.



Amanhã a temperatura deve chegar na casa dos 27ºC. Existe a previsão de pelo menos 22 milímetros de chuva.

Conforme o Simepar, deve chover até segunda-feira (23).