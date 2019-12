Comércio atende em horário especial no fim de semana

Neste final de semana que antecede o natal, o comércio de Apucarana estará atendendo em horário especial. No sábado (21) e no domingo (22), as lojas do comércio ficarão abertas das 9h as 18h. Na segunda-feira (23), é o último dia de atendimento até as 22h.

Os supermercados estarão atendendo em horário normal: no sábado das 8h30 as 22h e no domingo das 9h as 20h.

O Shopping Centronorte estará funcionando normalmente neste final de semana, das 10h as 22h.

Nos dias 24 (véspera de natal) e 31 (véspera de ano novo), o shopping atende das 10h as 18h.

Nos dias 25 (natal) e no dia 01 (ano novo) o local estará fechado.

Já nos dias 26/12 e 02/01, o atendimento será normal, das 10h as 22h.