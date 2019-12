Projeto Elos de Vida reúne mamães e equipe para comemorar as atividades do ano

O projeto Elos de Vida do Hospital da Providência realizou o encerramento das atividades de 2019 com encontro entre as gestantes e mamães adolescentes atendidas. O projeto gratuíto, iniciado em novembro de 2017, realiza cerca de mil atendimentos por ano para as adolescentes que estão em fase de gestação ou pós-gestação, contando com uma equipe multidisciplinar formada por nutricionista, psicóloga, assistência social, médico pediatria e enfermeiro para realização de oficinas de primeiros socorros, orientações sobre amamentação, nutricional e psicológica, acolhimento, troca de experiências e palestras sobre os cuidados necessários com o bebê e prevenções fisioterápicas.

A confraternização contou a apresentação musical do voluntário Mayc França, palestra motivacional com Jesana Gambi, acolhida com leitura de Natal com a enfermeira, Irmã Renata de Oliveira Tavares, além de entrega de presentes e café da manhã. “Tivemos no encontro mãezinhas que já participaram das palestras de orientações enquanto gestantes e que hoje trouxeram seus filhos, nosso intuito é criar esse espaço acolhedor e um elo que perdure entre elas e também com a equipe”, afirma o coordenador do Projeto Elos de Vida, David Brito.

Pamella Alves Costa, começou a participar dos encontros quando estava com 21 semanas de gravidez e participou da confraternização com sua filha, hoje com 1 ano e 7 meses. “O projeto me ajudou bastante na gestação e depois, esclareceu algumas dúvidas que tinha, como da amamentação. É muito importante termos esse espaço”, afirma.

O Elos de Vida também conta com o apoio e parceria da Autarquia Municipal de Saúde através da Escola da Gestante e da Secretaria de Assistência Social. “Agradecemos toda equipe que participa desse projeto de extrema importância para as adolescentes atendidas e deixamos nosso convite para que as adolescentes gestantes e mamães participem dos novos encontros a partir do dia 14 de janeiro de 2020, que continuará a ser realizado semanalmente todas as terças-feiras às 10h no 1° andar do Hospital da Providência”, informa a Diretora Geral do Hospital da Providência, Irmã Geovana Ramos.