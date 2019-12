PM de Apucarana recebe denúncia de carro abandonado e encontra casal de namorados 

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi chamada no começo da madrugada desta sexta-feira (20), para verificar a situação de um veículo que estava em um cafezal na região do Distrito do Pirapó, próximo da associação dos caminhoneiros.

Segundo a PM, quem denunciou acreditava que um furto estava acontecendo na associação, e que o carro seria usado para carregar objetos e para a fuga.

Porém, ao chegar no local, a equipe encontrou dentro do caro, um casal de namorados. Os dois foram advertidos e orientados a procurarem um lugar mais seguro.