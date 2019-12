ACIA realiza segundo sorteio do Natal; confira quem são os ganhadores 

O segundo sorteio da campanha de Natal da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA) foi realizado na manhã desta sexta-feira (20).

Foram premiados 18 clientes que fizeram suas compras nas lojas participantes da campanha, do comércio de Apucarana.



Os ganhadores foram :

1º Neuza Pires – caixa de som

2º Carine Maria Ribeiro de Melo – caixa de som

3° Fernando Pereira de Lima - forno elétrico

4 Silmar aparecido de Lima - forno elétrico

5° Márcia Maria de Oliveira - forno elétrico

6° Fernando Henrique Rivelino de Cambira - fone de ouvido bluetooth

7° Maria Aparecida Moro de São Pedro do Ivaí - fone de ouvido bluetooth

8° Marcela Aparecida de Souza Apucarana - multiprocessador

9° Jaqueline da Silva - multiprocessador

10° Patrícia de Queiroz de Arapongas - jogo de panela

11° Daniela Bruna Santos - fritadeira elétrica

12° Nilson Henrique - fritadeira elétrica

13°Luiz Carlos Domingues- fritadeira elétrica

14° Lucineia da Ross - panela de pressão elétrica

15° Vanderlei de Souza - churrasqueira elétrica



16° Kely Cristina Brusmati - churrasqueira a gas



17° Fabíola Grasiele - TV smart 40 polegadas



18° Tiago Henrique Martins - celular

O presidente da ACIA, Jayme Leonel, ressaltou que todos os vendedores que estiverem nomeados nos cupons sorteados ganharam Sanduicheiras Grill.

O último sorteio da campanha acontece no dia 17 de janeiro, além dos prêmio, um carro zero Km também será sorteado. "Dia 17 às 18h, será nosso último sorteio. Tivemos uma adesão muito grande, e convidamos as pessoas que continuem comprando. Sabemos que a chuva tem atrapalhado um pouco o comércio, esperamos que o tempo melhore. Não deixem de preencher os cupons corretamente e boa sorte," disse Jayme Leonel.