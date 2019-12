Policiais Militares do 10º BPM de Apucarana são promovidos 

Onze policiais militares do 10º Batalhão de Policia Militar de Apucarana foram promovidos. O Governo do Estado do Paraná, por meio do Comando Geral da Polícia Militar (PM), autorizou as promoções.

Na área do 10º BPM foram promovidos: à 1º Sargento Emerson Ramires Carmona. À 3º Sargento, Tiago Siqueira e Clóvis Ferreira da Silva. À Cabos, os soldados, Nerilto Jose De Vecchi, Marcelo Goncalves Da Silva, Clodoaldo Ribas, Edemilson Fediuk Dos Reis, Marcos Antonio Da Fonseca, Alex Ferreira Dos Santos e Juliano De Tomasi.

O capitão Vilson Laurentino da Silva, também foi promovido ao posto de Major.

“ Estou muito feliz, honrado e motivado ainda mais. Essa promoção é fruto de muito trabalho e dedicação à Segurança Pública. Vamos continuar trabalhando pesado para garantir a segurança da comunidade," disse o agora major Vilson.