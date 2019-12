Grupo Pinga Fogo entrega milhares de presentes de Natal para crianças em Apucarana 

O Grupo Pinga Fogo de Comunicação, fundado pelo saudoso radialista Benedito Cláudio Pinga Fogo de Oliveira, realiza nesta sexta-feira (20), a entrega de milhares de brinquedos para crianças carentes de Apucarana.

Uma grande fila se formou logo cedo. Além dos brinquedos, aproximadamente duas mil crianças receberam também doces e um lanche.

A família do Pinga Fogo, fez questão de manter a tradição de solidariedade que já é realizada durante muitos anos, para fazer um Natal mais feliz às crianças carentes.



No sábado (21) acontece a entrega dos presentes em Maringá, no dia 23 é a vez das crianças de Jandaia Sul.



"Mais um ano, agradeço a Deus por ter nos dado saúde, tantas crianças felizes ganhando os presentes, doces, sanduíches. Depois que o Pinga Fogo faleceu, nós continuamos com a missão que ele nos deixou," disse Lílian Cristina de Oliveira, durante entrevista na rádio Nova AM.

Pinga Fogo faleceu na madrugada de 13 de maio de 2014, aos 62 anos. O apresentador e ex-deputado federal estava internado no Hospital Santa Casa de Maringá, desde o dia 24 de março do mesmo ano, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).



Seu legado continua com a família, que segue os passos do grande comunicador que marcou a história do Paraná.