Distritos recebem decoração natalina em Apucarana

Além de uma decoração mais abrangente e inovadora na área central da cidade, a prefeitura de Apucarana levou enfeites natalinos para os dois distritos mais populosos do município. As praças centrais do Pirapó e da Vila Reis ganharam uma iluminação especial, levando a sua população um clima festivo nestas datas comemorativas de final ano.



Ao todo, nos dois distritos foram enfeitadas com cordões luminosos 32 árvores e 26 postes ornamentais da Praça Antonio Rui, no Pirapó, e Praça Rio Branco, na Vila Reis. A decoração natalina de Apucarana neste ano vem recebendo elogios da população e atraído grande público para área central da cidade, em especial na Praça Rui Barbosa.

“Nossa cidade está tendo um Natal de muita luz na cidade e nos distritos, simbolizando a luz que o espírito cristão e o nascimento de Jesus representam em nossas vidas”, afirma o prefeito Junior da Femac.