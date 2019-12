ACIA realiza segundo sorteio do Natal

O segundo sorteio da campanha de Natal da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA) acontece nesta sexta (20), as 10 horas, no auditório da entidade.

Serão premiados mais 18 clientes que fizeram suas compras nas lojas participantes do comércio de Apucarana, que aderiram a Campanha de Natal da ACIA.

Serão sorteados os seguintes prêmios:

02 Caixas de som bluetooth

03 Fornos elétricos

02 Fones de ouvidos bluetooth

02 Multiprocessadores

01 Jogo de panela

03 Fritadeiras elétricas air fry

01 Panela de pressão elétrica

02 Churrasqueiras a gás 05 espetos

01 Smart tv 40’

01 Celular Samsung A50

O presidente da ACIA, Jayme Leonel, ressalta ainda os vendedores que estiverem nomeados nos cupons sorteados ganharam Sanduicheiras Grill. “O Natal de Apucarana está sendo um dos melhores dos últimos anos. Esperamos apenas que as chuvas recentes não prejudiquem o movimento noturno do comércio”, frisa Leonel.

O sorteio final da ACIA acontece em 17 de janeiro. “Temos muitos prêmios ainda e 1 carro zero km. Não deixem de preencher os cupons corretamente. No mais esperamos que todos tenham ótimas vendas e um Feliz Natal”, conclui Leonel.