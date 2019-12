Polícia investiga morte de modelo de 17 anos em rua de Belo Horizonte

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a causa da morte de uma estudante e modelo de 17 anos, em uma rua do bairro Paulo Sexto, na região Nordeste de Belo Horizonte.

De acordo com o boletim de ocorrência, Alice Gabrielle Brito Pinheiro estava com uma amiga em frente à casa que vivia com o namorado, quando teria passado mal e caído no chão. Outra moradora do viu a cena e tentou socorrer a adolescente. A equipe de resgate foi acionada, mas Alice já estava sem vida. O caso aconteceu nesta segunda-feira (16).

Segundo a PM (Polícia Militar), quando agentes da corporação chegaram ao local, uma vizinha estava com o laudo preliminar dos socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que indicava suspeita intoxicação. Contudo, Michelle Brito, mãe da jovem, contesta a versão.

Em conversa com o jornalismo da Record TV Minas, a mulher disse que a filha apresentava hematomas pelo corpo. Por isto, ela suspeita que a jovem tenha sido espancada pelo namorado. O casal tem uma filha de um ano, que mora com Michelle.



A reportagem fez contato com a mãe do home, que prefere não ser identificada. A mulher afirmou que o filho é inocente e que ele e o irmão tiveram que mudar de casa após a morte de Alice, já que eles estavam sofrendo ameaças.