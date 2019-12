Simepar prevê pancadas de chuva para Apucarana e região

Na quinta-feira (19) o posicionamento da maior concentração de nuvens e chuvas, ocorre em direção ao Sudeste do País. No Paraná, as porções ao norte e parte do leste, tem previsão de mais nuvens e algumas chuvas. Nas demais regiões a nebulosidade apresenta um comportamento mais variável, com sol, mas condição de algumas chuvas isoladas. Temperaturas com elevação mais lenta, menos calor em média no estado, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 16ºC, durante a tarde a temperatura deve chegar na casa dos 25ºC. Existe a previsão de pancadas de chuva.

Na sexta-feira (20) uma frente fria se aproxima do extremo sul do Brasil. Espera-se no Paraná uma tarde com elevação mais significativa das temperaturas e condição de algumas chuvas isoladas. Aglomerados de nuvens se desenvolvem na região do estado, no período de aquecimento. Com isto, da tarde para a noite, há previsão de chuvas em áreas isoladas.



Amanhã a temperatura deve chegar na casa dos 26ºC. Existe a previsão de 14 milímetros de chuva.