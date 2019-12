Skatista apucaranense é destaque em competição nacional

O skatista apucaranense Rogério Lopes, o ''Febem'', se destacou e ficou em 2º lugar, em uma competição realizada no último dia 15, em Caçapava, São Paulo. A competição reuniu os 25 melhores skatistas do Brasil, que foram definidos em provas preliminares.

O evento chamado “Tudo Posso! Na Rua Que Me Fortalece” é uma competição itinerante, onde os skatistas profissionais convidados realizam manobras em obstáculos, em três lugares diferentes pela cidade.



Febem tem se destacado ao longo da carreira dentro do esporte. Em maio deste ano, o skatista ficou em 13º lugar no FarnHigh, evento mundial que reuniu cerca de 250 skatistas.



“Comecei a andar de skate com 10 anos de idade na cidade de Apucarana onde vivo até hoje. Aos 16 anos na categoria Amador 1, fui destaque em vários campeonatos no Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Aos 23 anos passei para categoria Profissional. Hoje, aos 36 anos, tenho 26 anos de trajetória no esporte”, disse Lopes.



O esportista deve ir para o Uruguai em janeiro, onde deve passar 10 dias filmando manobras nas ruas e praças do país.