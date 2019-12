Cadeirante assaltada em Apucarana volta ao trabalho e conta como tudo aconteceu; veja o vídeo

Esquecer os momentos de pânico, esse é no novo desafio da cadeirante Quitéria dos Santos, de 50 anos. Ela foi vítima de assalto e ficou sob a mira de uma arma. O crime aconteceu na manhã de quarta-feira (18), em Apucarana. Hoje (19), ela mesmo assustada, já voltou ao trabalho.

Muito emocionada ela contou que por volta das 06h40 saiu de sua casa, localizada no Residencial Jaçanã. Como de costume, foi até um ponto de ônibus, e percebeu que dois homens que escondiam o rosto chegaram correndo e já anunciaram o assalto.

"Eles colocaram a arma na minha cara, naquela hora, pensei que iria morrer. Teve um vizinho meu, que tentou me ajudar, mas um dos ladrões gritou, e disse que iria nos matar. Eles estavam de boné com o rosto tampado. Um gritava comigo, me ameaçava, o outro já foi retirando as bolsa da minha cadeira," conta Quitéria.

Por causa do medo, a vendedora não passou a noite em sua casa, e precisou de calmantes para se acalmar.

"Eu quero me mudar, estou com medo. Eu estou com dor pelo corpo todo, não consigo esquecer, na minha cabeça fica o tempo todo aparecendo a imagem da arma em minha cara, me lembro dele gritando, mandado eu calar a boca se não me mataria, foi horrível. Precisei de calmantes, eu fiquei nervosa, muito nervosa," detalha a vítima.

Os ladrões fugiram a pé e roubaram aproximadamente R$12 mil além de 1500 cartelas do Vale Sorte. O dinheiro levado é fruto das vendas que ela realiza diariamente. "Graças as Deus as cartelas foram recuperadas, encontraram jogadas em baixo do viaduto da Vila Reis. O dinheiro não vou recuperar. Era dinheiro da venda da semana passada que ia tinha que depositar. Mas graças a Deus estou viva, isso que importa," destaca Quitéria.

Após o crime, ela garante que aprendeu uma lição. "Todo dinheiro das minhas vendas, a partir de agora, vai direto para o banco, não fico com nada, nunca mais em casa. Isso também vale de alerta para os outros vendedores. Tomem cuidado, não carreguem o dinheiro com vocês. Tomem cuidado. Dinheiro só no banco," finaliza.

Após o crime, a Polícia Militar (PM), realizou buscas, mas os suspeitos não foram encontrados. A Polícia Civil instaurou um inquérito e vai investigar o crime e tentar identificar os autores do roubo.

Quitéria concedeu uma entrevista ao TNOline, acompanhe: