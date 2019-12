Apucarana se prepara para a Prova 28 de Janeiro; veja vídeo

A Secretaria de Esportes de Apucarana começou na terça-feira (17) o período de inscrições para a 58ª Prova Pedestre XXVIII de Janeiro e para a 21ª Prova Vinteoitinha, direcionada a jovens com até 17 anos de idade. Os eventos esportivos, que marcam os 76 anos de Apucarana, serão realizados dia 25 de janeiro com largadas da Praça Rui Barbosa. A partir das 16 horas, vão acontecer as disputas da “Vinteointinha” – Sub 09 (500 metros), Sub 11 (1.000 metros), sub 13 (1.000 metros), sub 15 (2.000 metros) e Sub 17 (2.000 metros). A de “5 quilômetros” tem início previsto para às 19 horas e, a de “10 quilômetros”, às 20h15.

Com expectativa de recorde de inscritos, a tradicional prova pedestre deve receber, segundo projeção da organização, cerca de 3.500 atletas, entre eles destaques do atletismo brasileiro e internacional. Além de medalhas a todos os atletas participantes, serão distribuídos mais troféus e premiação em dinheiro aos melhores colocados de cada categoria, totalizando cerca de R$ 50 mil em prêmios.

