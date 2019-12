PM de Apucarana realiza Operação Saturação na cidade 

Dezessete pessoas foram abordadas durante Operação Saturação realizada em Apucarana. A ação aconteceu no final da noite de quarta-feira (18), nos Residenciais Sumatra, Jaçanã, no Núcleo Castelo Branco, na Vila Nova e no Jardim Colonial.

Conforme a PM, a operação tem como objetivo encontrar ilícitos e inibir crimes. Ninguém foi preso.



A PM ainda realizou durante a tarde de ontem, a Operação Presença, nos pontos mais movimentadas da cidade, com o objetivo de transmitir a sensação de segurança e prevenir a ocorrência de crimes.