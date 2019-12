Empreiteira conclui pavimentação no Parque Galan

Acompanhado dos secretários Municipais Herivelto Moreno (Obras) e Edison Peres Estrope (Indústria, Comércio e Emprego), o prefeito Júnior da Femac vistoriou nesta quarta-feira (18/12) a obra de drenagem das águas da chuva e pavimentação da Avenida Alfredo Galvão Alves, no Parque Industrial Galan. Concluída há cerca de 10 dias, a benfeitoria compreendeu o asfaltamento de 7 mil metros quadrados de uma das pistas da avenida (lado direito), com execução de meio-fio.

Ao dialogar com empresários locais, Júnior lembrou que a melhoria era esperada há 12 anos. “Esta obra faz parte do planejamento da gestão Beto Preto e é um compromisso firmado com os empresários”, disse o prefeito. “Infelizmente, o Galan é exemplo de um tempo onde as coisas eram feitas sem planejamento em Apucarana. Simplesmente davam a área e autorizavam instalação das indústrias sem oferecer uma estrutura mínima. Foram anos de transtornos, mas a gestão Beto Preto/Júnior da Femac está pagando esta dívida com todos estes empresários, que geram riquezas e empregos”, afirmou Júnior.

Chamada de primeira etapa, a obra de pavimentação do lado direito da avenida absorveu investimento municipal na ordem de R$397.578,73 e foi executada pela Construtora Vitorino Ltda, de Apucarana, vencedora da licitação. O projeto e orçamento para a segunda etapa já estão autorizados pelo prefeito Júnior da Femac, segundo informa o secretário Municipal de Obras, Herivelto Moreno. “Trata-se de um investimento que já está no planejamento da secretaria e deve ser viabilizado no próximo ano”, confirmou.

Localizado próximo ao Contorno Sul, o Parque Industrial Galan conta com indústrias de grande porte, que têm uma logística que se utiliza de carretas com transporte de carga pesada.